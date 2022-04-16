Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe , Göztepe 'yi Serdar Aziz ve Arda Güler'in (pen.) golleriyle 2-0 yendi. Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alan Sarı-Lacivertliler haftayı Şampiyonlar Ligi potasında kapatmayı garantiledi.

Vitor Pereira'nın ardından takımın başına geçen ve Kanarya'ya müthiş bir ivme kazandırarak 9 maçtır kaybetmeyen teknik direktör İsmail Kartal da Göztepe karşılaşmasının son anlarında tribünlerin desteğini aldı. 'İsmail Kartal' tezahüratlarıyla gözleri dolan tecrübeli hoca son düdüğün ardından da oldukça mutluydu.

Karşılaşmanın sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Derbi maçından sonra takımda biraz rehavet olabilir, oluyor. Bundan önceki futbol hayatımızda bunu gördük. Hafta başında oyuncularımızı bu yönde uyarmıştım. Karşımızdaki takımın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyerek oyuncularımı uyarmıştım."

"Oyuna iyi başladık. Müthiş taraftarlarımızın desteğiyle golü de bulduk. İlk yarının sonlarına doğru rakip oyunu ele geçirdi ve önemli pozisyonlar buldu. Kazanma alışkanlığını geliştirdiğimiz için 60-65'e kadar bekledik. Oyunun başında da sakatlık oldu. Bu da bizim dengemizi değiştirdi. Biraz bir durgunluk yaşadık."









"İkinci yarıya enerjisi yüksek bir şekilde başladık. Daha sonra da hamleleri yaparak oyun üstünlüğü elimize aldık. 2. golü de bulduk, 3'ü 4'ü de atabilirdik. Taraftarlarımız bizi gönülden destekledi. Kazanmasını bildikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyorum."

"Duran toplarda geldiğimden beri 5 ya da 6 gol atmışız. Ancak benim istediğim bu tip gollerdi. Bu hafta buna çok çalıştık. Özellikler Serdar Dursun, Serdar Aziz, Min Jae, Zacj'la çok çalıştık. Maçtan önce Serdar Aziz'le de konuştuk. Güzel bir gol attı. Çalışmanın karşılığını aldı Serdar."

"Ben geldiğimden beri şunu söylüyorum. Biz maç maç düşünüyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele edip, iyi oyun oynayarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ligin sonunda da istediğimiz yerde bitirmeyi istiyoruz."