UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'na hem Kadıköy'de hem de Çekya'da Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla kaybederek veda eden Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal bir hayli üzgündü.

Avrupa'ya havlu atmalarının ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Daha farklı bir Fenerbahçe izletmek istediklerini kaydeden Kartal, "Buraya turu geçebileceğimizin inancıyla gelmiştik. Rakip takım daha agresif başladı. Onların bu agresifliğine fazla karşılık veremedik ancak yine de iyi başladık fakat sonrasında karambolden gol yedik. İkinci golde Ferdi sakatlandı. Yerine birini sokana kadar bir gol daha yedik. 10 kişiydik o sırada. Bu golden sonra oyuncularım moral olarak çöktü. İkinci yarıya rakibimiz coşkulu ve sert başladı. 55'te oyuncu değişikliği ile hamle yaptık ama üçüncü golü yedik. Son bölümde oyunu dengeledik, bir gol attık ama olmadı. Çok istediğimiz oyunu oynayamadık. Üzgünüz, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Hedeflerden kopulması hakkında da konuşan Kartal, "Bahanemiz yok. Maç maç düşünüp ilerleyeceğiz. Önümüzdeki sezon bu takımın Avrupa'da olması için uğraşacağız. Elimizde bir tek lig kaldı" yorumunu yaptı.



