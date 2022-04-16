Süper Lig 'in 33. haftasında sezonu ikinci sırada tamamlamak isteyen Fenerbahçe ligde kalma mücadelesi veren Göztepe 'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail hocanın sözleri:

"Bir derbi kazandık, çok güzel ama bundan sonraki maçlarımız bizim için çok daha önemli. Göztepe son haftalarda kazanamıyorlar ama ligde daha iyi yerlerde olabilirlerdi. Onlar da bugünkü maça kazanmak için geliyorlar. Onlar da 3 puan alarak kendilerine avantaj sağlamak için mücadele edecekler. Biz de ligin en üst sıralarında bitirmek istiyoruz."

Pelkas tercihini açıkladı

"Rakibimizle ilgili iyi hazırlandık. Bugün de muhteşem taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Artık kadro istikrarımız var. Kim oynarsa oynasın benim ne istediğimi biliyor. Giren, çıkan fark etmiyor. Oyucu grubum benim oyunumu kabul ettiler. İrfan cezalı bu akşam Pelkas onun görevini üstlenecek."