Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Çok çalışacağız

Fenerbahçe ’nin Antalya kampı hiç de istendiği gibi başlamadı. Milli takımlara gidenler, koronavirüs testi pozitif çıkanlar ve sakatlar nedeniyle tam10 futbolcu kafilede yer almadı. Bu durum İsmail Kartal’ın canını sıksa da Antalya’da çalışmalar kısa sürede yüksek tempoya ulaştı. Sarı-Lacivertliler, önceki gün bu şehre gidip ilk antrenmanını yapmıştı. Kampın ikinci günü olan dün, tempo bir anda tavan yaptı. İsmail Kartal, sabah 10.00’daki idmanın ardından akşam17.30’da da antrenman yaptırdı. Kamp boyunca çoğu günü çift idmanla geçirecek olan Sarı-Lacivertliler’de tecrübeli teknik adam, öğrencilerine mesaj verdi.

‘Gerçek Fener’i izletelim’

İsmail Kartal, şu anda hiç istemedikleri bir durumda olduklarının altını çizerek, “Her şeye rağmen 3 kulvarda da yola devam ediyoruz. Hepsinde de sonuna kadar gideceğiz. Ancak önce kötü durumdan çıkmamız gerekiyor. Bunun için de yapacağımız tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmak... Bu kamp bizim için iyi bir fırsat oldu. Burada çok çalışarak sezonun kalan bölümü için en iyi şekilde hazırlanacağız. Eksiklerimiz çok ancak arkadaşlarımız eninde sonunda aramıza dönecek. Ayrıca yeni transferlerimizle iyice güçlenerek gerçek Fenerbahçe’yi izleteceğiz” diye konuştu.