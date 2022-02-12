Spor Toto Süper Lig 'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pozitif futbol oynatmak istediğini belirten İsmail Kartal, "Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. Bahane bulmadan elimdeki oyuncuların en iyisini kullanmaya çalışıyorum." sözlerini söyledi.

"3 gün önce oynayan bu takım, bugün 120 KM koştu"

Fenerbahçe'nin 3 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Kayserispor maçına değinen tecrübeli teknik adam, "3 gün önce oynayan bu takım, bugün 120 KM koştu. Hakan hoca da bugün Fenerbahçe'nin iyi oynadığını söyledi. Bugün oyuncularım bir karakter koydu." dedi.

"Sabırlı olmak lazım"

Takımın oyununu geliştirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu da belirten İsmail Kartal, "Oyunumuzu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Birden olmuyor. Sabırlı olmak lazım. Biz çok çalışıyoruz. Zamanla birlikte üstesinden geleceğiz. Oyuncularımızla beraber bunu devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"Kendimizi camiaya ve taraftarlara affettirmek gerekiyordu"

İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise şu açıklamaları yaptı:

"Üç gün önce beklemediğimiz bir mağlubiyetle, hak etmediğimiz bir turdan elenişimiz vardı. Bunu telafi etmemiz gerekiyordu, kendimizi camiaya ve taraftarlara affettirmek gerekiyordu. Bugün her iki takımda oyuna maçı kazanmak için başladı. Erken bir gol yedik, buna rağmen paniklemedik. Ne yapmamız gerektiğini herkes biliyordu, dersi iyi çalıştık. İyi futbol oynayarak, bazı oyuncularımızın da daha iyi oynamalarının ardından iyi futbola katkılarda bulundular. İkinci yarı pozisyonları değerlendirebilseydik, final paslarını doğru tercih yapabilseydik buradan çok farklı skorla ayrılabilirdik."

"Kazanmak için her şeyi yaptık"

“Biz bugün iyi oynadık ama oynatmak istediğim bu oyun değil. Plan buydu ama bu oyunu her geçen gün hem takımımız için ben gece gündüz çalışmaya devam ediyorum, çalışacağım da. 3 gün önceki maçta oynadık, bugün bu takım 120 kilometre koştu. Bugün istatistiklerin de karşılığını aldık. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda istatistiklerin karşılığını alamamıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kazanmak için her şeyi yaptık. Giresunspor da oyunun başında kazanmak istedi, sıralamaya bakılmasın onların da oyun anlayışı pozitif. Ama biz daha fazla hak ettiğimizi düşünüyoruz, bundan sonraki maçlarında onlara başarılar diliyorum.”

"Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar"

"Ben göreve geleli 6’ncı maçıma çıktım. Bu 6 maçın da 6’sını da kazanmalıydık. İstatistikler önümüzde. Gol atan kazanacaktı. Bugüne kadar bütün maçları kazanacak futbol oynadık. Bugün hem hak ettik, hem kazandık. O yüzden oyuncularım bir duygu patlaması yaşadılar. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Bugün inşallah bizim için bir başlangıç olur. Bunu devam ettiririz, inancımız ile samimiyetimiz ile. Fenerbahçe her zaman kazanmak için sahaya çıkar. En azından Avrupa'da ve ligde gidebildiğimiz yere kadar gidip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. En azından bizim taraftarlarımıza bu mesajı vermemiz lazım."

"İlk defa istatistiklerin karşılığını aldık"

"Hedefler ortada. Ligde gidebildiğimiz yere kadar, başarabilirsek ikincilik. Avrupa kupalarında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Slavia Prag Avrupa’nın en çok koşan takımı ve sert bir takım. Biz de onlara kendi sertliğimizi göstererek onları mağlup etmek istiyoruz. İlk defa istatistiklerin karşılığını aldık, elimdeki oyuncuları mevkisi olmamasına rağmen farklı yerlere yama yapıyorum. Bugün Serdar’ı oyuna sokuyoruz, elmacık kemiği kırık. Oynamak istiyorum hocam dedi, ısrarcı oldu. Onlar da bıktı bu tarz şeylerden, zar zor oyundan çıkardık Serdar’ı kazanma hırsından dolayı. Biz şuanda bunları yaşıyoruz. Bugün çok şükür kazandık, hak ettiğimiz bir galibiyetti."

"Kulüp antrenör arayabilir"

"Ben moralimi bozmam. Türk’üm, Fenerbahçeliyim. Kulüp antrenör arayabilir, hiç sorun değil benim için. Ben şuan bu takımın teknik direktörüyüm, olduğum sürece elimden geleni yapacağım. Sezon sonu ne olur ne biter Allah bilir. Her şeyi bilerek geldim."

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