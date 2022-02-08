Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe 'de, Kayserispor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İsmail Kartal, "Bugün Fenerbahçe her şeyi yaptı. Ne yaptığını bilen, futbol oynamak isteyen ve turu geçmek isteyen bir Fenerbahçe vardı. Tamamen savunma yapan, futbol adına hiçbir şey yapmayan Kayserispor karşısında üstün oynayan, gol pozisyonlarına giren takım Fenerbahçe'ydi." sözlerini söyledi.

"Futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi"

Oyuncuların ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirten tecrübeli teknik adam, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Futbolun adaleti bu akşam bize tecelli etmedi. Çok fazla pozisyon üretmemize rağmen maalesef istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptı. Çok üzüldük. Böyle bir gol yiyerek elenmeyi hak etmedik." dedi.



