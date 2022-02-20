Fenerbahçe Süper Lig 'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleden Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle 2-0 galip ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rotasyonlu kadro tercihi hakkında konuşan İsmail Kartal, "Rotasyon yapmaya mecburdum. Oyuncularımızı fiziksel ve psikolojik olarak yakından takip ettiğimiz için, teknik adamların işi bu, bazı oyuncularımızı dinlendirdim."

"Arda ve Çağtay için çok önemli bir referans maçıydı"

Karşılaşmada ilk 11'de fırsat bulan genç futbolcular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'a da değinen tecrübeli teknik adam, "Bugün Arda ve Çağtay için çok önemli bir referans maçıydı. Ben gençleri oynatmaktan korkmam. Arda ve Çağtay'ı tebrik ediyorum, güzel bir oyun çıkardılar. Yolları açık olsun." sözlerini sarf etti.

"Oyun olarak çok üstündük"

Maçı da değerlendiren İsmail Kartal, oyun olarak üstün olduklarını söyleyerek, "Oyun olarak çok üstündük, gol bir şekilde gelecekti. Bu yüzden kenarda oldukça rahattım." ifadelerini kullandı.

"Bugün haklı bir galibiyet elde ettik"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise İsmail Kartal şu açıklamaları yaptı:

"Bu akşamki maça, Prag maçında oynayan 9 oyuncudan yoksun çıktık, rotasyona gittik. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularla yaptığımız toplantılarda ve gözlemlediğimiz kadarıyla bazı oyuncular ufak ufak sakatlık sinyalleri vermeye başladılar. Onları dinlendirmek, korumak ve ikinci maça daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken de gençlerimizi 11 oynattım. Onlar da bizim A takım oyuncumuz olduğu için Fenerbahçe ve Türk futbolu geleceğine inandığımız oyuncular. Onlar için test maçlarıydı. Çok güzel referansları var, güzel bir sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın geleceği olan oyuncular olduklarını gösterdiler. Bu oyuncuları kazanarak takımdaki oyuncu kalitesini, kadro derinliğini geliştirmiş olduk. Bu akşam ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşam neyi planladıysam, gol ve oyuncu değişiklikleri dahil hepsi karşılık buldu. Hak ettiğimiz bir oyunla, bir mücadeleyle kazandık. Daha çok pozisyona girdik, net pozisyonlarımız vardı, bunları da değerlendirebilirdik. Bu takım ikinci bölge savunmasını iyi yapan takımlardan bir tanesi. Kazandıkları toplarla da bunları değerlendirip, kontrayla ve hızlı çıkan bir takım. Böyle kazanıyorlar. Antrenmanda yaptığımız taktik çalışmalarında bunları anlatmıştık ama buna rağmen onların da etkili atakları oldu. Altay bu akşam çok iyi oynadı. Bugün haklı bir galibiyet elde ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyoruz."

"Bu akşam da güzel bir galibiyetle geceyi kapattık"

"Oyuncuları iyi gözlemlemek demek. Ne kadar yorgun, ne verebileceğini bilip sakatlık risklerini ortadan kaldırmak için onları da oynatacaksınız. Hem rekabeti artırmak hem bir sonraki maç için oynatacak oyuncuları koruyarak 9 tanesini oynatmadım. Antrenörlük hayatımda az oyuncu oynatayım bahanelerine girmedim. 9 oyuncuyu oynatmayarak bir cesaret gösterdim çünkü onlara güveniyorum. Onlar da bir karşılık verdiler, bu akşam da güzel bir galibiyetle geceyi kapattık."

"Burak Kapacak'ı da kadroda görebiliriz"

"Bu potansiyel kendisinde var. Hala tedirginlik var kendisinde. '2-0 galibiz, kendin ol, çalım at' şeklinde uyarıyorum. Bunları da aşarsak Burak Kapacak'ı da kadroda görebiliriz."

"Bizim altyapımızın geleceği"

"Bu testi ceplerine koydular, onlar ve bizim için çok önemliydi. Antrenmanlarda oynatıyorduk Arda'yı ama Çağtay'ı oynatamıyorduk. Onlar da bu fırsatı değerlendirdiler. Bundan sonra aşağıdan bazı oyuncularımız var, A takımla antrenmanlara çıkıyor. Biz kimi beğenirsek demeyelim ama kimi buraya yeterli görürsek onları kadroya alabiliriz. O çocuklar bizim altyapımızın geleceği, orayla sürekli iletişim halindeyiz. İyi bir yol kat ettik."

"Dinlendirmek amacıyla sağ bek oynattık"

"Ozan Tufan sağ bekte oynadı. Nazım da çok yıpranmıştı. Onu da dinlendirmek amacıyla sağ bek oynattık. Kendisiyle konuştuk 'Oynarım' dedi. Hem yıpranmasın hem de taktik diye yaptık. İlk yarı Osayi de etkin değildi. Onu arkaya alarak daha çok hücuma destek vereceğini düşündük."

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