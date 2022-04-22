Süper Lig 'in 34. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor 'a konuk olacak olan Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu.

5 tane final maçlarının olduğunu belirten İsmail Kartal, "5 tane final maçımız var. En önemlisi de bu akşam ki Rizespor maçı. Onlar da lige tutunmak için bu maça final gözüyle bakıyorlar. Buraya kazanmak için geldik. Kalan 5 maçı da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz." sözlerini dile getirdi.

"Biz maça hazırız"

Kadrodaki istikrara da değinen tecrübeli teknik adam, "Kadroda bir istikrar yakaladık. İstediğim oyun profilini, bu oyuncularım ortaya koydukları performanslarla yerine getirmeye çalışıyor. Diğer oyuncularım da hazır. Sarı kart sınırında oyuncularımız var, bazı isimleri de dinlendirebiliriz. Biz maça hazırız." dedi.



