Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Swansea City'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew ile ilgili olarak ülkesi Gana'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GhanaWeb adlı internet sitesinde yer alan habere göre Sarı Lacivertliler'in teknik patronu Ersun Yanal, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla ilgili nihai kararını verdi.

Haberde tecrübeli teknik adamın Ayew'i uzun vadeli planları içinde düşünmediği ve oyuncunun bonservisinin alınmamasını istediği öne sürüldü. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 4 gol ve 2 asistle katkı sağladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler