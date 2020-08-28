Alanyaspor karşısında yememeleri gereken bir gol yediklerini belirten Erol Bulut, yeni transfer Valencia hakkında da değerlendirmelerde bulunurken, "İnşallah 2-3 transfer daha açıklayacağız" diyerek müjde verdi.

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

Enner Valencia geldi. İnşallah 2-3 transferimiz daha gelecek.

Enner Valencia boyu çok uzun olmamasına rağmen kafa golleri olan, rakibi zorlayan, birebirde iş bitirebilen ve hem asist hem gol yapabilen bir oyuncu. Valencia'yı istediğimiz seviyeye getireceğiz.

Valencia, geçen sezon durgun gibi ama ondan önceki sezon 20 gol katkısı var. Ondan önce de öyle. Meksika Ligi'ni küçümsememek lazım. Katkısı olacağını düşünüyorum. Boyu uzun olmasa da kafa toplarında etkili, gol ve asist katkısı alacağımız bir oyuncu. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Lemos gibi biz gelmeden önce tespit edilen oyuncular vardı. Onları biz onayladık ve transferler gerçekleşti.







