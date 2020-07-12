Fenerbahçe, tek değişiklikle Sivasspor karşısında

Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, ligde bundan önce oynadığı Gençlerbirliği maçının ilk 11’ine göre sahaya tek değişiklikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de stoperde görevlendirilen Jailson, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu oyuncunun yerine stopere Ozan Tufan’ı çekerken, Ozan Tufan’dan boşalan pozisyonda Ömer Faruk Beyaz’a şans tanıdı.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır’a görev verilirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Ozan Tufan, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım’dan oluştu.

Orta sahada son haftalarda olduğu gibi Luiz Gustavo-Tolgay Arslan ikilisine forma verilirken, kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev yaptı. Sarı-lacivertlilerde, santrforda Vedat Muric oynarken, arkasında genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz yer aldı.

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.