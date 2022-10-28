Fenerbahçe tarihi dönüşle müthiş serisi sürdürdü

Sarı-Lacivertliler, ligde Konyaspor 'a 1-0 yenildikten sonra müthiş bir performans sergiledi. Fenerbahçe , hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece Beşiktaş (0-0) ve Rennes (2- 2) deplasmanlarında berabere kaldı.

Jesus ve öğrencilerinin yakaladığı bu yenilgisiz seriyle hem Avrupa Ligi B Grubu'nda zirveye çıktı hem de ligde liderlik koltuğuna oturdu. Kanarya, son 5 resmi maçının ise tamamını kazandı. Fenerbahçe, dün Rennes karşısına işte bu formla ve son derece moralli çıktı. Taraftar desteğini de arkasına alan Sarı-Lacivertliler'in tek hedefi galibiyetti. Ancak maç kötü başladı.

Rennes'i hapsettik

30. dakikada 3-0 geriye düştük. Buna rağmen morali bozmadık, büyük bir iştahla rakibin üzerine gittik. Geri dönüşün ilk işareti Valencia'nın 42'deki golü oldu. İkinci devrede oyunun tamamen hakimi olduk, 82'de Zajc'ın harika frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Son bölümde adeta Rennes'i ceza sahasına hapseden Fenerbahçe, Emre Mor'un 88. dakikadaki plasesiyle tarihi bir geri dönüşe imza attı. Mücadele 3-3 sona erdi, yenilmezlik serisi 11 maça yükseldi.





Kıvılcımı o ateşledi

Ekvadorlu yıldız, bu sezon ligde tozu dumana kattı. Enner Valencia, ligde 9 mücadelede 10 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı. Golcü oyuncu, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ise ilk golünü Rennes deplasmanında penaltıdan kaydetmişti. Tecrübeli golcü, AEK Larnaka karşısında ise penaltı kaçırmıştı. Valencia, Avrupa Ligi'nde akan oyunda ilk kez dün fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcunun golüyle skoru 3-1'e getirdik. Geri dönüş kıvılcımını ateşledik. Fenerbahçe, bu sezon Valencia'nın ağları sarstığı bir maçta hiç yenilmemişti, bu seri de devam etti. Tecrübeli oyuncu bu sezon 18 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşarken, 3 de asist katkısı sağladı.

Zajc'tan harika frikik

Sloven orta saha oyuncusu, en son ligde 29 Ağustos'ta oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta forma giymişti. Zajc daha sonra sakatlık yaşadı, iyileşip döndü. Ancak Jorge Jesus, kendi tercihi olarak öğrencisini oynatmadığını açıkladı. Zajc zaman zaman kadroya bile alınmadı. Başakşehir karşısında yedek soyunan başarılı futbolcu, dün 61'de oyuna dahil oldu. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez süre alan Sloven yıldız, 82. dakikada frikikten harika bir golle sahalara süper döndü.

Son dakikada Rossi şoku

Fenerbahçe'de dünkü mücadelede, son 2 maçta ağları sarsan Diego Rossi'nin 11'de olması bekleniyordu. Ancak kadrolar açıklandığında, Uruguaylı futbolcunun yer almadığı görüldü. Rossi'nin karşılaşmaya kısa süre kala adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle riske edilmeyerek kadrodan çıkartıldığı öğrenildi. Başakşehir karşısında sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra Joshua King, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş da dünkü mücadelede görev yapamadı.





Pedro etkisiz kaldı

Deneyimli oyuncu, dün Batshuayi'nin yerine ileri uçta oynadı. Ancak Joao Pedro, kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. 61 dakika oyunda kalan Brezilya asıllı İtalyan hücumcu, 9 ikili mücadelenin 5'in, 3 hava topu mücadelesinin ise tamamını kaybetti. Pedro, tek şut girişimini ilk yarıda kafa vuruşuyla yapsa da çerçeveyi bulamadı.