UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ilk maçında İstanbul’da konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya’nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya’da takımı yalnız bırakmayacak.

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların bir çoğun da yer kalmadı. Taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi. St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı. Normal günlerde Türk Hava Yolları’nın tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi.

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Şubat (DHA)



