Bu sezon futbolda Fenerbahçe ’yi Süper Lig’de şampiyon yapmak ve Avrupa’da da başarı hedefiyle yola çıkan teknik direktör Jorge Jesus, önceki gün soluğu Sarı-Lacivertliler’in erkek basketbol takımının Euroleague maçında aldı.

Fenerbahçe Beko’nun, Maccabi Playtika’yı 86-71 mağlup ettiği mücadelede tribünlerin takıma olan desteğinden çok etkilenen Jesus, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun üzerine, “Fenerbahçe yalnızca bir futbol kulübü değil, Fenerbahçe bir futbol kulübünden çok daha fazlası” diye yazdı. Jesus, Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca karşısında alınan 2-1’lik galibiyet sonrasında şimdi rotayı, yarın ligdeki Ankaragücü (d) mücadelesine çevirdi.

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"BASKILI OYNAMAYA DEVAM"

Portekizli çalıştırıcı, “Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Ancak şartlar ne olursa olsun, hedeften şaşmadan yolumuza devam etmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu tempoda elbette oyuncular değişecek ama sahaya çıkan takımımız, her zamanki gibi baskılı oyununu rakibe kabul ettirecek.





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Taraftarlarımızı mutlu etmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmamız şart. Ankaragücü karşısında hem iyi futbol hem de güzel bir skorla evimize dönmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun