Fenerbahçe taraftarının Ali Koç ve yönetime öfkesi dinmiyor!

Fenerbahçe 'de son haftalarda Ali Koç ve yönetimine yönelik tepki, Beşiktaş derbisinde tavan yapmıştı. Taraftarlar, "Ali Koç istifa" diye bağırmış, tribünlerin bazı bölümlerinde kavgalar çıkmış, tepkiler stat dışında da devam etmişti. Bu karşılaşmadaki olaylar nedeniyle 11 blokta bulunan seyircilerin Passolig kartları 1 maçlığına donduruldu. Buna rağmen Yeni Malatya mücadelesinde yaklaşık 22 bin taraftar vardı. Maça gidenlerin büyük bölümünün amacı, yine tepki göstermekti.

Hedefte Ali Koç var

Daha karşılaşma başlamadan, "Ali Koç istifa", "Ali Koç Fenerbahçe'yi ne hale getirdin" ve "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" tezahüratları yapıldı. Futbolcular sahaya adım attıklarında ise, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" sesleriyle tepkiden nasiplerini aldı. Maç başladıktan sonra zaman zaman destek, zaman zaman, "İstifa" tezahüratları vardı.

Mert Hakan yuhalandı

Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra bile bazı bölümlerden, "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Serdar Dursun kenara gelirken, başta Mert Hakan olmak üzere bazı futbolcular ise top ayaklarına geldiğinde yuhalandı. Karşılaşmanın ardından da tepkiler devam etti. Tribünden çıkmayan bir grup taraftara polis müdahale ederek dışarı çıkarttı.