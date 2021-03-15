Fenerbahçe taraftarını çıldırdan hamleler

Teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta Konya'da 3-0 kazanan ve iyi futbol oynayan takıma, cezalı Valencia'nın yerine Luiz Gustavo'yu koydu. Gustavo takıma gelince, orta sahadaki düzen de değişti. Sosa ve Mert Hakan öne çıktı, Pelkas sola adeta kitlendi. Maçta 1-0 öne geçen Erol Bulut, sakatlanan Gökhan Gönül'ü erken değiştirmeyince, Gençlerbirliği sol kanattan geliştirdiği atak ve Serdar Aziz'in ters vuruşuyla beraberliği sağladı. Az kalsın Gökhan çıkmadan, ikinci golü de yiyordu. İkinci yarı ile birlikte Bulut, şaşırtan hamleleri ve değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekti.









Büyük boşluklar oluştu

Gol atmak için Bulut, Samatta'nın yerine Cisse'yi sahaya sürdü, Mert Hakan'ı çıkardı. Orta saha 33'lük Gustavo ve 35'lik Sosa'ya kaldı. 57'de sol bek Novak'ın yerine İrfan Can, Thiam'ın yerine Samatta girdi. Novak çıkınca 3'lü savunmanın sağında Nazım oynadı. Orta sahanın direnci düştü ve kanatlarda büyük boşluklar oldu. Novak'ın çıkması sonrası 63'te Candeias, soldan rahatça hareketlendi ve ortasında Ayite golü attı. Kimse, Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini, kimin nerede oynadığını anlamadı. Düzensiz ve plansız hücum eden rakibine karşı Gençler biraz dikkatli olsa, bulduğu en az 3 net gol pozisyonundan yararlanabilirdi. Bu sezon öne geçtiği 15 maçın 15'ini bundan önce kazanan Kanarya'nın bu serisi sona ererken, şampiyonluk yarışında beklenmeyen bir kayıp yaşandı.









Bulut: Bize çizgiler farklı çiziliyor!

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, çarpıcı açıklamalar yaptı. Bulut, "Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor. Bundan sonra nasıl olacak göreceğiz. Sonuna kadar hem saha içi hem de dışında mücadelemizi sürdüreceğiz. İlk yarıda Thiam'dan istediğimiz verimi alamadık. Forvetleri ikinci yarı ikiledik. Kenardan gelen toplar ve ara toplarla gol aramaya çalıştık. Artık rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz. Hafta sonu Beşiktaş'la oynayıp, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.







