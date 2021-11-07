Fenerbahçe taraftarından yönetime sert tepki!
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Kayserispor'un 2. golü sonrası Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları alkışlarken, "yönetim istifa" tezahüratlarında bulundular.
Süper Lig 'in 12. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe 'de taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Kayserispor'un golü sonrası Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları alkışlarken, tribünlerden "yönetim istifa" sesleri yükseldi.
Karşılaşmada Kayserispor'un 61. dakikada Gavranovic'in golüyle farkı 2'ye çıkarmasının ardından tribünlerde yer alan Fenerbahçeli taraftarlar Kayserisporlu futbolcuları alkışladılar.
Bunun ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar "yönetim istifa" tezahüratlarında bulundular.
Maç boyunca devam etti
Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerine maçın kalan bölümünde de devam ettiler. Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında penaltı kazandığı pozisyonda VAR kontrolü yapılırken, tribünlerden "yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.