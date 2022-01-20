Ülker Stadı’nda son haftalarda Ali Koç’a yönelik protestolar ve futbol alarak olan tepkiler ön plana çıkıyordu. Dünkü Altay karşılaşması öncesinde ise farklı bir tablo vardı. Vitor Pereira sonrası teknik direktör arayışlarından sonuç alamayan yönetim, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a emanet etmişti. Adeta ateşten gömleği giyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, 2014- 15 sezonunun son haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinden yaklaşık 6.5 sene sonra yeniden Fenerbahçe ’nin hocası olarak Kadıköy’e çıktı. “Taraftarların beni sevdiğini biliyorum” diyen İsmail Kartal, 12. adam tarafından tezahüratlarla karşılandı. Tribünler, maçtan önce Kartal’a yönelik büyük sevgi gösterisinde bulundu. İsmail Kartal, taraftarların desteğine önce alkışlarla, ardından da tribünlere doğru eğilip selamlayarak karşılık verdi.

‘Berke iyi hissetmedi’

Başarılı teknik adam, Altay maçından önce yaptığı açıklamada, “Antalya karşısında savunma anlamında olumlu işler yapmıştık ama hücumdaki üretkenliğimiz azdı. Daha çok pozisyon arayacağımız bir mantaliteyle çalışma fırsatı bulduk. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Berke’nin ağrıları devam ediyor. Kendisini iyi hissetmediği için kalede Ertuğrul başlayacak. Türk futboluna ve Fenerbahçemiz’e uzun yıllar hizmet edebilecek bir kaleci” ifadelerini kullandı.