Fenerbahçe taraftarından Galatasaray derbisinde koreografi
Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisinde koreografi gerçekleştirdi. Ülker Stadı'nın dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açarken, alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankarta yer verildi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesinde bir koreografi gerçekleştirdi. Maraton tribününde, efsane futbolculardan Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Basri Dirimlili’nin görsellerinin her iki yanında Sarı Lacivert pankart üzerine “Çubuklu Ruhuyla” yazıldı.
Kale arkası tribünlerde de, “Çubukluyla Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır” ve “İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe ” yazıları yer aldı. İstanbul siluetinin bulunduğu dev koreografi sonrası her iki takımın sahaya çıkışında sarı-lacivert konfetiler atıldı.