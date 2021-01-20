Mesut Özil'i görmenin hayalini kuran bir sarı lacivertli taraftar karşılamaya gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nu aracından inerken gördü. Plakayı ezberleyen taraftar sezon başından beri transferde Başkan Ali Koç ile birlikte büyük emek harcayan Emre Belözoğlu’nun plakasını HGS sisteminde sorgulattı ve ödeme zamanı gelmemiş borcu erkenden ödedi. Durumdan daha sonra haberi olan Emre Belözoğlu, taraftarın jesti sonrası duygusal bir açıklama yaptı.

Tarihler 17 Ocak 2021 Pazar gününü gösteriyordu. Fenerbahçe Tarihine not düşecek, ulu çınarın büyüklüğünü tüm dünyaya bir kez daha haykıracak anları sarı lacivertli taraftarlar sabırsızlıkla bekliyordu.

Mesut Özil’in çocukluk aşkına kavuşmasına, Fenerbahçelilerin Mesut olmasına dakikalar kalmıştı. Kimse yerinde duramıyordu, 300 bini aşkın kişi radar programından Mesut’u getiren uçağı takip ederken, sokağa çıkma yasağı belki de tarihi bir karşılamanın önüne geçiyordu. Ama söz konusu Fenerbahçe ise her zaman yapacak bir şey vardır sarı lacivertli taraftarlar için.

Havaalanı yakınlarında Mesut’u görmenin hayalini kuran bir sarı lacivertli taraftar karşılamaya gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nu aracından inerken görür. Plakayı ezberleyen taraftar sezon başından beri transferde Başkan Ali Koç ile birlikte büyük emek harcayan Emre Belözoğlu’nun plakasını HGS sisteminde sorgulatır ve ödeme zamanı gelmemiş borcu ödeyip bunu kulübe mail atar, mesaj şu şekildedir;

Merhaba,

Yeni transferimiz Mesut Özil’i karşılamaya gittiğimiz gece Sportif Direktörümüz Sn. Emre Belözoğlu’nun indiği aracın plakasını Fenerbahçeli gönüldaşlar olarak kontrol ettiğimizde ödenmemiş HGS borcu olduğunu tespit ettik. Fenerbahçeli taraftarlar olarak kulübe gecesini gündüzüne katan Sn. Emre Belözoğlu’nun “karınca kararınca” takibe düşmemiş, sistemin ödememize müsaade ettiği borcu ödeyerek teşekkür etmek istedik, helal olsun. İyi ki varsın Emre Belözoğlu.

Kulübe gelen bu mesajı Fenerbahçe İletişim Departmanı Emre Belözoğlu’na iletti. Sarı Lacivertli taraftarların bu jestine Belözoğlu’nun yanıtı şu şekildeydi:

“Çok duygulandım ama şunu söylemek lazım kardeşimize; “bizim borcumuz Fenerbahçe taraftarına çok yüklü, ömür boyu ödeyerek bitiremeyiz…Sizin nezdinizde Fenerbahçe’yi sahiplenen her bir taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; uzun ve mücadele dolu bu yolda birbirimize verdiğimiz sonsuz destek ve güçle hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz”

Kaynak: Hürriyet





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