Fenerbahçe taraftarından derbi biletlerine yoğun ilgi!

Gaziantep yenilgisi camiada moralleri bozsa da pazar günkü Beşiktaş derbisinin biletlerine yoğun ilgi var. Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanındıktan sonra genel satış bugün başlıyor. Sarı-Lacivertliler, 2021’in son dev maçında tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Ayrıca taraftar gruplarının, başta koreografi olmak üzere Beşiktaş derbisine özel görsel şovlar yapacakları öğrenildi. Daha önce Alanya ve Kayseri maçlarında takımı protesto eden tribünlerin, dev mücadeleye yoğun bir destekle başlamaları bekleniyor.