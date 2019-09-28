Fenerbahçe taraftarından büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, tarihin en kötü sezonu olan geçen yılda bile takımlarını hiçbir yerde yalnız bırakmamıştı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, bu akşamki Galatasaray derbisinde de tribündeki yerini alacak.

Sarı-Lacivertliler için 2 bin 481 bilet ayrılmasına rağmen kulübe 10 binden fazla talep gitmişti. Biletler satışa çıktıktan dakikalar sonra tükendi.

2 bin 481 şanslı futbolsever, bugün Ülker Stadı’nda toplanacak. Ardından saat 16.00’da otobüslerle Aslantepe’nin yolunu tutacak. 12. adam, zorlu deplasmanda 3 puan kovalayacak olan takımlarının yine en büyük destekçisi olacak.

Maça gitme şansı olmayan taraftarlar ise Samandıra’da toplanacak. Sarı-Lacivertliler, tezahüratlar ve meşalelerle takım otobüsünü Türk Telekom Stadı’na uğurlayacak. Boğaz köprüsüne kadar otobüse araçlarıyla eşlik edecekler.