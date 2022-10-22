Fenerbahçe 'nin kalecisi Altay Bayındır, son dönemde sergilediği performans nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelmişti. Sarı-Lacivertli taraftarlar, özellikle Fatih Karagümrük maçında tepki gösterdikleri milli kalecinin gönlünü aldılar.





Fatih Karagümrük maçında tepki

Fenerbahçe, 9 Ekim'de sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken kalesinde 4 gol gören Altay Bayındır, tepki görmüştü. Karşılaşma sırasında ıslıklanan milli kalecinin morali için sonraki süreçte takım arkadaşları büyük bir çaba gösterdi.

Herkes kolları sıvadı

Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası arkadaşlarının tribüne götürüp alkışlattığı oyuncuya, Jorge Jesus da sıcağı sıcağına 'Olur böyle maçlar' diyerek destek verdiği öğrenilmişti. Jorge Jesus, daha sonrasında da bir toplantı yaparak kendisine duyduğu güveni dile getirmişti.

Jorge Jesus'tan taraftara çağrı

Son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır konusunda taraftarlara bir çağrıda bulunmuştu.

Taraftarlarını milli kaleciye desteğe davet eden Jesus, "Taraftarımızdan da bir ricam var; Başakşehir maçında Altay'ı çağırmaları ve destek vermeleri. Son iç saha maçında böyle olmamıştı" açıklamasını yapmıştı.

Çağrı karşılık buldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un çağrısı, Başakşehir maçı öncesi karşılığını buldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, kritik maç öncesi Altay Bayındır'a destek olurlarken milli kaleciyi tribünlere çağırdılar. Altay'a verilen destek ve duyulan güven, pankartlarla da gösterildi.