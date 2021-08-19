Fenerbahçe, taraftarına Helsinki maçında kavuştu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe , Finlandiya ekibi HJK Helsinki’yi konuk etti. Mücadelede, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien’in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.

Koronavirüs pandemisinden dolayı 2020 yılının mart ayından bu yana alınan karar doğrultusunda diğer takımlar gibi maçlarını seyircisiz oynayan Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından ilk kez bir resmi maçta taraftarlarının karşısına çıktı. Yeni sezon öncesi İstanbul’da oynadığı hazırlık maçlarında taraftarları ile buluşan sarı-lacivertli ekip, son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Denizlispor karşılaşmasını seyircili oynamıştı.

MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ’YE YOĞUN DESTEK

Uzun bir aranın ardından takımlarını ilk kez bir resmi maçta tribünden destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma bölümünde oyunculara büyük destek verdi. Takımdaki bütün oyuncuları tribünlere teker teker çağıran taraftarların, en çok ilgi gösterdiği isimler ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oldu. (DHA)