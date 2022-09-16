Fenerbahçe taraftarına Fransız eziyeti!

Fransız kulüplerinin taraftarları, son yıllarda hem kendi liglerinde hem de Avrupa Kupaları'nda çıkardıkları olaylarla dikkat çekiyordu. UEFA, Rennes ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yüksek riskli maç ilan etti. Fransız yetkililer, dünkü karşılaşmaya sadece kombine sahibi olan 19 bin Rennes taraftarı ilen 1350 Sarı-Lacivertli futbolseverin alınmasını kararlaştırdı. Mücadele öncesinde taraftarlarımıza adeta eziyet edildi. Tribünlere giriş için belirlenen toplanma alanı sonradan değiştirildi, stadın 50 km. uzağında bir yere alındı.

Rötarlı başladı

Maçta Fenerbahçe'yi yalnız bırakmak istemeyen Türk taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Karşılaşmanın hemen başında ise Rennes tribünlerinde meşaleler yakıldı. Oluşan sis nedeniyle göz gözü görmedi. Ardından sahaya atılan meşale ve yabancı maddeler nedeniyle mücadele rötarlı başladı. UEFA'nın yaşananlar nedeniyle Rennes'e vereceği ceza merakla bekleniyor.