Fenerbahçe, 'Taraftarın Arkanda' projesini duyurdu

Fenerbahçe , 'Şampiyonluk Yolunda Fenerbahçe Sahnede, 'Taraftarın Arkanda' projesini duyurdu. Projeye göre; Sarı Lacivertli ekibin taraftarlarının fotoğrafları, 2022/23 Süper Lig sezonunda oynayacağı 36 müsabakada futbolcuların forma sırt numaralarında yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, “Sahne Bizim! Saldır Fenerbahçe, Büyük Taraftarın Arkanda” diyerek başladığımız 2022-2023 futbol sezonunda, taraftarlarımıza çubuklu formamızı terleten futbolcularımızın en yakınında olma imkanı sunduğu yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Bu projeyle taraftarlarımızın fotoğrafları, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonunda oynayacağı 36 müsabakada futbolcularımızın forma sırt numaralarında yer alacak.

Fenerbahçemizin bu sezon lig boyunca oynadığı tüm müsabakalarda futbolcularımızın terlettiği formanın bir parçası olmak, Takımımızın şampiyonluk mücadelesinde hem tribünde hem de formasındaki gücü olmak için fotoğraflarını yükleyen sınırlı sayıdaki taraftarlarımızdan biri de sen ol!

Fotoğraflarıyla taraftarlarımızın desteğini her an arkasında hissedecek olan futbolcularımızın formasında, istersen sana Fenerbahçe sevgisini aşılayan ailenle, istersen tribünde omuz omuza olduğun eşinle ya da arkadaşınla, istersen çubuklu sevgisini aşıladığın çocuğunla, istersen de şimdi yanında olamayan, kalbinde Fenerbahçe sevgisini taşıyıp bu özel sezonda futbolcularımızın yanında olmasını istediğin sevdiklerinle birlikte yerini alabilirsin.

Tüm sezon boyunca; Altay Bayındır’ın kalesini gole kapattığı, Kim Min Jae’nin savunmada duvar olduğu, İrfan Can‘ın füzesiyle ağları sarstığı, Mert Hakan’ın asistiyle Serdar Dursun’un golü kokladığı o eşsiz anlarda futbolcularımızın terlettiği formamızın bir parçası olmak ister misin?

Bütün sezon boyunca bu eşsiz deneyimi yaşamak, Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük taraftarımızın desteğiyle şampiyonluk mücadelesi verecek takımımızın yanında olmak ve sezon sonunda 29. Şampiyonluğumuza ulaşacağımız formada yer alarak unutulmaz anılar biriktirme fırsatı yakalamak istersen çok yakında paylaşacağımız detayların takipçisi ol!



