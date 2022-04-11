Fenerbahçe derbide Galatasaray 'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun’un golleriyle 2-0 yendi.

Sahasında altı yıl sonra Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaran Sarı Kanarya, puanını 59'a yükseltti ve sezonun tamamlanmasına altı hafta kala lider Trabzonspor 'un ardından ikinci sıraya yükseldi.

"BACAĞINI KIRMAMIZ GEREKEN ŞEYTANLAR VAR"

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin Kıbrıs'ta düzenlediği baloda sahne alıp, Kulüp Başkanı Ali Koç'la fotoğraflarını da paylaşan Ece Seçkin, futbolseverlerin günlerdir heyecanla beklediği Kadıköy'deki dev mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasındaydı.

İlk olarak karşılaşma öncesi tribünden fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, "Bacağını kırmamız gereken şeytanlar var! Geldim, buradayım! Başarılar büyük Fenerbahçe" paylaşımıyla dikkat çekti. Daha sonra Kadıköy sokaklarına inen Seçkin, galibiyeti taraftarla kutladı.

"BUNU HEP YAPMAK İSTEMİŞTİM"

Derbi galibiyetiyle büyük sevinç yaşayan Ece Seçkin, sokakta sarı-lacivertlilerle birlikte kutlama yaptı. Bu anları 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da yayınlamayı ihmal etmedi.

30 yaşındaki şarkıcı, "Bunu hep yapmak istemiştim, iyi ki Fenerbahçeliyim! Bugün Kadıköy sokaklarında sarılıp zıpladığımız herkese selam olsun, sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY KRALİÇESİ"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoya; "Ne güzel bir taraftarsız", "Kadıköy kraliçesi Ece Seçkin", "İyi ki Fenerbahçelisin", "Halkın sanatçısı", "Bir tanesin", "Şu samimiyete bakar mısınız, helal olsun sana", "Fenerbahçe renklerini layığıyla hisseden hissettiren mükemmel şarkıcı", "Dünya tatlısı bir hanımefendi" ve "Doğal, içten, samimi" şeklinde yorumlar geldi.

Kaynak: Milliyet