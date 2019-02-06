Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmıyor

Sarı-Lacivertliler, tarihinin en kötü sezonunda işleri yoluna koymaya başladı. Bir ara 17. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, ikinci devrede Bursa beraberliği ve ardından gelen Yeni Malatya ile Göztepe galibiyetleriyle hanesine 7 puan yazdırdı. Buna rağmen puan tablosunda 20. hafta sonunda 12. sırada yer alabildi. Takımın bulunduğu konum, hâlâ beklentilerin çok uzağında. Fenerbahçe taraftarı ise ligin zirvesinde!

Takipçisi Galatasaray

Peş peşe gelen kötü sonuçlara, ortaya konan etkisiz futbola ve tüm hayal kırıklıklarına rağmen Sarı- Lacivertli futbolseverler takımlarını yalnız bırakmadı. Bazı maçlarda oyunculara tepkiler oldu ancak Ülker Stadı hiç boş kalmadı.

Bu destek, rakamlara da yansıdı. Ligde 20 hafta sonundaki maç başı ortalamasında Fenerbahçe, 35 bin 892 seyirciyle bu alanda lider oldu. Fenerbahçe’yi, şampiyonluk yarışı veren ezeli rakibi Galatasaray 34 bin 328 ile takip etti.

Başakşehir 17. sırada

Ligde 8 puan farkla lider olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde eden Başakşehir ise maç başı 2766 seyirciyle 17. sırada kendine yer bulabildi. Sonuncu sırada ise sezonun ilk yarısını son derece başarılı bir şekilde geçirip son dönemde düşüşe geçen Kasımpaşa var. Paşa’ın seyirci ortalaması 2208...