Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması öncesi kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircilerinin alınacağı açıklanmıştı. Bu sebepten Sarı-Lacivertli taraftarlar,tribünden takımlarını desteklemeyecek.

Ligin ikinci yarısındaki derbide de aynı kararın uygulanması bekleniyor. Fenerbahçeli futbolseverlerin ise bugün Samandıra'dan takımı coşkulu bir şekilde Vodafone Park'a uğurlayacakları öğrenildi.







