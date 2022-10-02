Fenerbahçe taraftarı takımı Samandıra'dan uğurlayacak
İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircilerinin alınacağı açıklanmıştı. Fenerbahçeli futbolseverlerin ise bugün Samandıra'dan takımı coşkulu bir şekilde Vodafone Park'a uğurlayacakları öğrenildi.
Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması öncesi kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircilerinin alınacağı açıklanmıştı. Bu sebepten Sarı-Lacivertli taraftarlar,tribünden takımlarını desteklemeyecek.
Ligin ikinci yarısındaki derbide de aynı kararın uygulanması bekleniyor. Fenerbahçeli futbolseverlerin ise bugün Samandıra'dan takımı coşkulu bir şekilde Vodafone Park'a uğurlayacakları öğrenildi.