Fenerbahçe taraftarı şov yapacak

Maç saatine kadar tamamının satılması bekleniyor. Kombine sahiplerinin de gelmesi halinde bu akşam yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolsever, stattaki yerini alacak. Ligde takım en kötü sezonunu geçirmesine rağmen en yüksek seyirci ortalamasıyla oynayan Fenerbahçe için bu akşam da en büyük güç 12. adam olacak. Stadın dört bir yanını Sarı-Lacivertli renklerle süsleyecek olan taraftarlar, görsel şovlar da hazırlıyor. Müsabakanın başlangıç düdüğüyle birlikte sahada futbolcular, tribünlerde binlerce taraftar Kadıköy’ü Zenit’e dar edecek!