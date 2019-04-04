Fenerbahçe aşığı olan Oğuzhan son olarak Ali Koç'tan imzalı bir forma talep etmişti. Bunu öğrenen başkan Ali Koç ise hemen Oğuzhan'ı aramış, onunla konuşmuş ve engelli taraftara imzalı bir Fenerbahçe forması göndermişti.

Oğuzhan'ın annesi bu fotoğrafı paylaştı ve Oğuzhan'ın hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

Bu haberi ise sosyal medyada sanatçı Haluk Levent paylaştı.

Haluk Levent paylaşımında şöyle dedi:

Oğuzhan’ın tek dileği Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmek ve ondan imzalı bir forma almaktı.

Sevgili Ali Koç’a geçtiğimiz günlerde ulaşmıştık biliyorsunuz.

Oğuzhan’ı hemen aramıştı.

Şimdi Oğuzhan’ın annesi bu fotoyu yolladı bize. Forması gelmiş.

Teşekkürler Ali Koç



