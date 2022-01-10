Fenerbahçe taraftarı isyan etti! 'Yönetim istifa' tezahüratları

Süper Lig 'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte taraftarlar, Başkan Ali Koç'a ve yönetime tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında penaltıdan Valencia'nın golüyle öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Fenerbahçe'de, tribünde bulunan Sarı-Lacivertli taraftarlar "Söylesene başkan, ne oldu koskoca sözlerin? Fenerbahçe'yi ne hale getirdin!", "Yönetim istifa!" ve "Ali Koç istifa!" tezahüratlarında bulundular.





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