Süper Lig'de Başakşehir deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe son sıralardaki kıran kırana mücadelenin tam ortasına düştü.

Sarı Lacivertliler cuma akşamı çok kritik bir maç olan Sivasspor karşısında Kadıköy'de 3 puan arayacak.

Taraftar hangi maça gidecek?

Bu sene kendi sahasında taraftar ortalaması en yüksek takım olan Fenerbahçe, Sivasspor maçında ise bu avantajını yitirebilir çünkü saat 20.30'da başlayacak olan Sivasspor maçından sadece 15 dakika sonra basketbol takımının mücadelesi başlayacak.

Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Arena'da Barcelona Lassa'yı ağırlıyor. Bu maç da 20.45'te başlayacak. Dolayısıyla taraftarların bir maçtan çıkıp diğerine gitme gibi bir olasılığı da olmuyor.

Hem Ataşehir hem de Kadıköy'deki seyirci atmosferi bu açıdan merakla bekleniyor.

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