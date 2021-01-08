Fenerbahçe taraftarı heyecanlanacak! Mesut Özil paylaştı...
Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki sıcak temasta her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son aksiyon Mesut cephesinden geldi. Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil, İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut Özil'in birkaç gün önce İstanbul ile ilgili yaptığı payşımdan sonra, bu kez de Sultanahmet'i işaret etmesi, "Bu transfer bitmiş" yorumlarına neden oldu. Mesut, geçtiğimiz günlerde de İstanbul'u işaret eden bir paylaşım yapmıştı.
Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil, İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut'un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını daha da heyecanlandırdı.Mesut Özil, paylaşımında Gazali'nin "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" alıntısına da yer verdi.
Fenerbahçe ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe'ye transfer için artık geri sayımın sürdüğü Mesut, birkaç gün önce de yine İstanbul'u işaret eden bir paylaşım yapmıştı. Mesut, İstanbul boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı bir fotoğraf ile yaptığı paylaşımda, İstanbul'a olan tutkusunu dile getirmişti.
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Fenerbahçe ile Mesut Özil cephesi arasında varılan prensip anlaşması gereği, 3.5 yıllık bir birliktelik yaşanması bekleniyor. Mesut'un, 2024 Haziran ayına kadar Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.