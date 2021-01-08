Fenerbahçe taraftarı heyecanlanacak! Mesut Özil paylaştı...

Fenerbahçe'ye transferi an meselesi olan Mesut Özil, İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut'un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını daha da heyecanlandırdı.Mesut Özil, paylaşımında Gazali'nin "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" alıntısına da yer verdi.





Fenerbahçe ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe'ye transfer için artık geri sayımın sürdüğü Mesut, birkaç gün önce de yine İstanbul'u işaret eden bir paylaşım yapmıştı. Mesut, İstanbul boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yer aldığı bir fotoğraf ile yaptığı paylaşımda, İstanbul'a olan tutkusunu dile getirmişti.





Fenerbahçe ile Mesut Özil cephesi arasında varılan prensip anlaşması gereği, 3.5 yıllık bir birliktelik yaşanması bekleniyor. Mesut'un, 2024 Haziran ayına kadar Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.