Fenerbahçe taraftarı Eran Zahavi'den aynı golü istiyor!
Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Eran Zahavi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Sarı - Lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. O gönderiye ve spor dünyasının öne çıkan 10 sosyal medya paylaşımına bir de FANATİK'in gözünden bakın...
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