Süper Lig 'de bir türlü işleri yoluna koyamayan Fenerbahçe , teselliyi kupada aradı, hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek, Kayserispor forması ile 85'te oyuna girdi. 26 yaşındaki yıldız, frikikten santrası olmayan bir golle fileleri sarstı, 45 dakika 10 kişi oynayan takımına çeyrek final biletini getirdi. Ligde zirveden kopan Fenerbahçe, böylece Türkiye Kupası şansını da yitirirken son haftalarda harikalar yaratan basketbol takımı, Real Madrid'i ağırladı.

45 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor'u deviremeyen Fenerbahçe, maçı son dakikalarda yediği golle kaybetti, kupaya veda etti. Taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.

Futbol takımı kayıp, basketbol takımı tutulamıyor

Kadıköy'deki maça ilgi göstermeyen Fenerbahçeli taraftarlar, soluğu Ataşehir'de aldı ve Ülker Arena'ya akın etti. De Colo, Vesely, Barthel, Shayok ve Şemhuz gibi eksiklerle maça çıkan Fenerbahçe Beko, son 9 maçını kazanan uzak ara lider durumdaki Real Madrid'i 15 sayılık farkla yerle bir etti, güçlü rakibini sadece 51 sayıda tutarak üst üste 5. galibiyetini aldı. Tribünlerdeki 12 bin taraftarda bu oyun karşısında mest oldu. Belki de olacakları tahmin eden Sarı Laciverte gönül verenler, tercihini basketbol takımından yana kullandı.

Fenerbahçe Beko, eksiklere rağmen harika bir oyun ortaya koyarak Real Madrid'i devirdi. Salonu tamamen dolduran taraftarlar, Madrid zaferine büyük katkı verdi.

Ülker Arena kapalı gişe!

Ülker Arena'nın 10. yılında Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de tarihi zaferlerinden birine imzasını attı. Sarı-Lacivertliler'in son dönemde basketboldaki başarılı performansıyla birlikte taraftarlar da salonda takımlarına tam destek verdi. Uzun bir aradan sonra salon tamamiyle doldu ve dev kapışmayı yaklaşık 12 bin basketbolsever takip ederek, Real Madrid zaferine büyük katkı verdi.









Fenerbahçe Ülker Stadyumu

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu