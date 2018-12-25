18. dakikada kafaya yükselen iki oyuncu da yerde kalırken, Chico'nun burnu kırıldı.

Hemen ona koştu!

Fenerbahçe takım doktoru Burak Kunduracıoğlu ise Mehmet Ekici'nin durumunun iyi olduğunu görmesinin hemen ardından ise yerde acı içinde kıvranan Chico2nun yanına koştu.

Kunduracıoğlu Antalyaspor doktorunun hemen o bölgeye gelmesiyle müdahaleden vazgeçti. Brezilyalı oyuncu, sedyeyle saha kenarına getirilirken de Kunduracıoğlu gözlemlerine devam etti.

Yusuf Dursun

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