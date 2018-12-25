Fenerbahçe takım doktoru Burak Kunduracıoğlu hemen Chico'ya koştu!
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe Antalyaspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken maç içinde bir pozisyonda Mehmet Ekici ve Chico hava topu mücadelesinde çok sert bir çarpışma yaşadı.
18. dakikada kafaya yükselen iki oyuncu da yerde kalırken, Chico'nun burnu kırıldı.
Hemen ona koştu!
Fenerbahçe takım doktoru Burak Kunduracıoğlu ise Mehmet Ekici'nin durumunun iyi olduğunu görmesinin hemen ardından ise yerde acı içinde kıvranan Chico2nun yanına koştu.
Kunduracıoğlu Antalyaspor doktorunun hemen o bölgeye gelmesiyle müdahaleden vazgeçti. Brezilyalı oyuncu, sedyeyle saha kenarına getirilirken de Kunduracıoğlu gözlemlerine devam etti.
Yusuf Dursun
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