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Fenerbahçe Szalai'yi sağlık kontrolünden geçirdi

Macar savunmacı, dün sağlık kontrolünden geçti. Herhangi bir soruna rastlanmayan Szalai ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak

18 Ocak 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Szalai'yi sağlık kontrolünden geçirdi

Fenerbahçe, Apollon Limasol’un yıldızı Attila Szalai’yi önceki gün İstanbul’a getirmişti. Macaristan Milli Takımı’nda da görev yapan 22 yaşındaki stoper dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Attila Szalai’nin sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılması ile tamamlandı. Muayenede herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki stopere 3.5 yıllık imza attıracak. Szalai, Sarı-Lacivertliler’den yarım sezon için 400 bin Euro, sonraki yıllarda ise 800’er bin Euro kazanacak. 


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