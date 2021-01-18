Fenerbahçe, Apollon Limasol’un yıldızı Attila Szalai’yi önceki gün İstanbul’a getirmişti. Macaristan Milli Takımı’nda da görev yapan 22 yaşındaki stoper dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Attila Szalai’nin sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılması ile tamamlandı. Muayenede herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki stopere 3.5 yıllık imza attıracak. Szalai, Sarı-Lacivertliler’den yarım sezon için 400 bin Euro, sonraki yıllarda ise 800’er bin Euro kazanacak.



