Fenerbahçe sürpriz forvetin peşinde! Farklı kıtadan...

Ara transfer dönemi için Jorge Jesus’un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe 'nin Ocak ayını bir hayli hareketli geçirmesi bekleniyor. Kanarya kadrosunu mutlaka iyi bir golcüyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Muriel'de rakip çıktı

Sarı-Lacivertliler’in forvet adayları arasında yer alan Luis Muriel’e Brezilya’dan da talip çıktı. Atalanta’nın ocakta göndermek istediği golcü oyuncu için Gremio da devreye girdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Mavi-Lacivertliler, Goias’lı Pedro Raul için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Gremio’nun, yeni sezonda 9 numarayı ‘rüya’ bir isme, Muriel’e vermek istediği kaydedildi.





Jesus imreniyor

Ancak haberde, Brezilya ekibinin bu transfer için çok güçlü bir rakip olan Fenerbahçe’yi alt etmesi gerektiği vurgulandı. Muriel’in, Jorge Jesus’un ‘imrendiği’ bir oyuncu olduğu ve Sarı-Lacivertliler’in de Kolombiyalı yıldızı çok istediği belirtildi.

Güney Koreli forvetin peşindeler

Ara transfer dönemi yaklaştıkça, Fenerbahçe ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Birçok isim Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başladı. Bunlara eklenen son yıldız Cho Gue-Sung oldu. İskoçya’da yayın yapan Daily Record, Celtic’in ocak ayındaki ilk hedefinin Güney Koreli forvet olduğunu yazdı. Haberde, Fenerbahçe’nin de 24 yaşındaki golcüyü çok istediği belirtildi.





'Mükemmel bir forvet'

İki takımın, Cho için harekete geçtiği belirtildi. Daily Record, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, Cho Gue-Sung’u takımı için ‘mükemmel bir forvet’ olarak gördüğünü ifade etti. Güney Koreli oyuncu için iki takım arasındaki yarışın şimdilik eşit şekilde devam ettiği, ancak Alman devi Dortmund’un da Cho’yu radarına aldığı belirtildi.

Fener’in kozu Kim

Fenerbahçe, bu transferde önemli bir koza sahip: Kim Min Jae... Sarı-Lacivertliler’de sadece bir sezon forma giydikten sonra Napoli’ye transfer olan Kim, Cho’nun Milli Takım ’dan arkadaşı. İkili, Dünya Kupası’nda birlikte mücadele etti. Yıldız stoperin referansı, 24 yaşındaki oyuncunun ikna edilmesinde önemli bir etki yaratabilir.

Dünya Kupası’nda parladı

Ülkesinde Jeonbuk forması giyen Cho, 38 resmi maçta 22 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Güney Kore’nin Dünya Kupası kadrosunda yer alan 24 yaşındaki yıldız, sadece gruptaki ilk Uruguay maçına yedek başladı. Ardından 11’in değişilmezleri arasına giren Cho Gue-Sung, 3-2 kaybedilen Gana mücadelesinde 2 kez ağları sarstı. Başarılı oyuncu, Güney Kore’nin gruptan çıkmasında büyük pay sahibi oldu.



