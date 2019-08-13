Fenerbahçe Sturridge için düğmeye bastı

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, eksiklerini kapatmak için gaza basmış durumda...

Teknik direktör Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda takıma takviyeler yapmaya çalışan Sarı-Lacivertliler’de daha önce de gündeme gelen Daniel Sturridge için yeniden harekete geçildi.

Max Kruse ve Vedat Muriç ikilisinin yanına bir iyi golcü daha almak isteyen Kanarya, aynı zamanda kanatlarda da oynayabilen ve bonservisi elinde olan İngiliz yıldızın menaceriyle temasa geçti. İngiltere ile yakın ilişkileri bulunan Sportif Direktör Damien Comolli’nin, bu transferi bitirmek adına kulübün tüm imkanlarını seferber ettiği konuşuluyor.

3 yıllık sözleşme planlanıyor

Trabzonspor’un teklifine, şehri tanımadığı için kabul etmeyen tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışacak olan Kanarya’nın, bu oyuncuya senelik 3 milyon Euro üzerinden 3 yıllık bir sözleşme teklif edeceği bildirildi. Ülkesi ve Avrupa’nın bazı takımlarıyla da temas halinde olan Sturridge’ın geleceğinin birkaç hafta içinde belli olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Dursun