Fenerbahçe, stopere Walter Kannemann'ı getiriyor

Fenerbahçe, Jailson'u transfer ettiği Gremio'dan bir de stoper getiriyor.

22 Aralık 2018, Cumartesi 12:04
- A +
Fenerbahçe, stopere Walter Kannemann'ı getiriyor

Ersun Yanal hamlesiyle toparlanma sürecine giren ve devre arasında birçok bölgeye transer yapmak isteyen Fenerbahçe'de aranan stoper Brezilya'da bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, stoper derinliğini artırmak isteyen ve Skrtel'in yanına iyi bir savunmacı arayan sarı-lacivertli kulüp, Gremio'dan Walter Kannemann'ı transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki Arjantinli stoperi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında Jailson'u transfer ettiği Gremio ile olan yakın ilişkilerini kullanarak mutlu sona ulaşmanın peşinde.

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.