Ersun Yanal hamlesiyle toparlanma sürecine giren ve devre arasında birçok bölgeye transer yapmak isteyen Fenerbahçe'de aranan stoper Brezilya'da bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre, stoper derinliğini artırmak isteyen ve Skrtel'in yanına iyi bir savunmacı arayan sarı-lacivertli kulüp, Gremio'dan Walter Kannemann'ı transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki Arjantinli stoperi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında Jailson'u transfer ettiği Gremio ile olan yakın ilişkilerini kullanarak mutlu sona ulaşmanın peşinde.