Fenerbahçe, stoper transferi için düğmeye bastı

Tüm kulvarlarda yoluna devam eden Fenerbahçe , ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda öncelik stoper transferine verilmiş durumda.

Sarı-Lacivertliler, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli isimlere yönelmiş olsa da kontenjanda yaratılabilecek boşluk ihtimaline göre de çalışmalar sürüyor. Zajc'ın satılma olasılığını değerlendiren Fenerbahçe, yerlilerin yanı sıra yabancı stoper adaylarını da belirledi.

Zajc’a İtalya’dan 3 talip var

Sloven orta saha oyuncusunun Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Zajc’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon düzenli olarak 11’de şans bulamadı. Yönetim, kontratını uzatmak için henüz hamle yapmadı.

İtalya’dan 3 kulüp, başarılı oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Lecce, Bologna ve Empoli, ocak ayında Sloven futbolcuya teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, hem oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek hem de yabancı kontenjanında yer açmak için gelecek teklifi değerlendirebilir.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi

Serdar Dursun çok moralsiz

Tecrübeli forvet, bu sezon gözden düştü. Serdar Dursun, uzun bir aradan sonra Giresunspor maçının son bölümlerinde şans buldu. Ancak yakaladığı net fırsatı harcadı ve şansını kötü kullandı. Bu nedenle eleştiri oklarının hedefi olan 31 yaşındaki golcü, Milli Takım’daki yerini de kaybetti.

Serdar Dursun yaşananlar nedeniyle son derece moralsiz. Deneyimli futbolcu, ocak ayında ayrılmak için gün sayıyor. Serdar Dursun’un Almanya ekiplerinden Schalke’ye transfer olması bekleniyor.

Bruma umudunu kaybetmedi

Portekizli futbolcu sezon başında PSV’den kiralandı. Ancak Bruma, yabancı kontenjanı nedeniyle ligde, kadro kalabalık olduğu için ise Avrupa Ligi’nde listeye dahil edilmedi. 28 yaşındaki oyuncu bu nedenle hayâl kırıklığı yaşasa da antrenmanlarda Jorge Jesus’un gözüne girmek için küsmeden çalışmalarına devam etti.

Bruma’nın şimdi en büyük umudu, lige verilen arada oynanacak hazırlık maçlarında kendini gösterebilmek. Her şeme rağmen yabancı kuralı nedeniyle işi kolay değil. Sarı- Lacivertliler, PSV ile yapılan anlaşma gereği sezon sonunda oyuncunun bonservisini zorunlu olarak satın alacak.

Stoper harekatı

Takımdaki stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geniş bir liste üzerinden çalışmalara başladı. Şu an için listede 2 yerli, 2 yabancı isim öne çıkıyor.

Kaan Ayhan'da rakip çok

Sarı-Lacivertliler, Kaan Ayhan için girişimlere geçen hafta başlamıştı. Sassuolo, başarılı savunmacının kiralanmasına yeşil ışık yaktı. Ancak taraflar 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunda anlaşamadı.

Pazarlıklarda Fenerbahçe’nin elini zayıflatan konu, Kaan’ın başka taliplerinin de olması. Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından Beşiktaş , Milli stoper için devreye girdi. Galatasaray ile Trabzonspor da 28 yaşındaki stoperle ilgileniyor. Sassuolo bu nedenle taleplerinde kolay kolay geri adım atmıyor. Sarı-Lacivertliler, Kaan Ayhan için şartları zorlamaya devam edecek.

Yerlide son aday Samet Akaydın

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adana Demirspor’da göz dolduran bir performans sergiledi. Samet Akaydın, yükselen formunun ödülünü, Milli Takım’a çağırlarak aldı. Sarı-Lacivertliler’in gözlemcilerinin Samet’i sezon başından beri yakından takip ettiği kaydedildi. Yönetime, başarılı savunmacıyla ilgili olumlu rapor sunuldu.

Samet Akaydın, ligde 13 maçta oynadı, yüzde 85 pas isabeti, maç başına 46 başarılı pas ve yüzde 63 ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti. Başkan Ali Koç’un, Adana Demir Başkanı Murat Sancak’la başarılı stoper için görüşme yapabileceği öğrenildi.

Fırsat transferi Diakhaby

Fenerbahçe’de yabancı kontenjanı şu anda dolu. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zajc’ın ocak ayında satılma ihtimali gündemde. Bu gerçekleşirse, stoper için yabancı adaylar da gündeme alınacak. Bu isimlerden biri, Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby.

Fransız savunmacının adı daha önce de Türk takımlarıyla anılmıştı. 25 yaşındaki oyuncunun Valencia ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Diakhaby, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan İspanyol ekibinin yeni kontrat önerisini kabul etmedi. Fenerbahçe, sezon sonunda boşa çıkacağı için başarılı oyuncuyu ocak ayında uygun bir bedelle kadrosuna katabilir.

Nino için yeni girişim

Yaz transfer döneminde stoper arayışları sırasında gündemi en çok meşgul eden isim Nino’ydu. Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray da devredeydi. Ancak Fluminense, o dönemde Brezilya’da sezon devam ettiği için pazarlıklara yanaşmamış, 10 milyon Euro’nun aşağında bir rakamı kabul etmeyeceğini bildirmişti.

Brezilya’da sezon bitti. Nino, kariyerini Avrupa’da sürdürmeye sıcak bakıyor. Fluminense’nin bu kez pazarlıklarda daha makul davranma ihtimali var. Fenerbahçe’nin ocak ayında Brezilya ekibinin kapısını çalarak bir kez daha Nino’nun şartlarını sorması bekleniyor. Jesus’un 25 yaşındaki stoperi çok istediği kaydedildi.