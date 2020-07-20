Martin Skrtel, 8,5 yıl Liverpool forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye 2016-17 sezonu başında gelmişti. Yaklaşık 6 milyon Euro bedelle gelen Martin Skrtel, üç sezon boyunca şampiyonluk başta olmak üzere kupalar ve başarılar kazanmak için sarı-lacivertli takıma gelmiş ancak bir kez ikincilik, bir kez üçüncülük yaşamıştı. 1984 doğumlu Slovak oyuncu, Başakşehir ile ilk sezonunda Süper Lig şampiyonu olmayı başardı. Fenerbahçe ise bu sezon en çok stoper bölgesinde sorun yaşadı

Atalanta üzerinden Başakşehir

Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra Serie A'nın yıldızı parlayan takımı Atalanta'ya giden ancak sisteme uyum sağlayamayan Skrtel, transfer dönemi bitmeden Başakşehir'e geldi. Bu sezon kritik gollere imza atan Skrtel, 20 maçta oynadığı ve 3 gol katkısı verdi.

Fenerbahçe stoper bölgesinde sorun yaşadı

Fenerbahçe ise sezon boyunca stoper hattında büyük sıkıntı yaşadı. Zanka'nın dalgalanan performansı ve devre arasında ayrılmasının yanında Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı Serdar Aziz'in cezalı maçları sonrasında stoperde bölgesi olmayan Jailson, Luiz Gustavo hatta Ozan Tufan oynadı ve Fenerbahçe'ye bu maçlarda yapılan hatalar pahalı mal oldu. Sonradan transfer edilen Falette ise Skrtel hatta öncesinde ayrılan Kjaer'in yreini dolduramadı

Zenit'te şampiyon olmuştu 12 yıl sonra..

Skrtel kariyeri boyunca en son 2007-08 sezonunda Zenit forması giyerken Rusya Premier Lig şampiyonluğu yaşamış Liverpool ve Fenerbahçe'de ise mutlu sona ulaşamamıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







