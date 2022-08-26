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Fenerbahçe, Steven Caulker ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

26 Ağustos 2022, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Steven Caulker ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe , İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Sierra Leoneli savunmacı resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon ayrılan isimler:

Kim Min Jae

Ozan Tufan

Allahyar

Berke Özer

Samatta

Max Meyer

Marcel Tisserand

Muhammed Gümüşkaya

Mesut Özil

Luiz Gustavo

Jose Sosa

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