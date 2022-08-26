Fenerbahçe, Steven Caulker ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe , İngiliz savunmacı Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Sierra Leoneli savunmacı resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe'de bu sezon ayrılan isimler:
Kim Min Jae
Ozan Tufan
Allahyar
Berke Özer
Samatta
Max Meyer
Marcel Tisserand
Muhammed Gümüşkaya
Mesut Özil
Luiz Gustavo
Jose Sosa