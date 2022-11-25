Fenerbahçe 'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nun adının Atatürk Stadyumu olması için harekete geçildi. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen derneğin 30’uncu Yıl Kutlaması’nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nun adının Atatürk Stadyumu olmasını talep etti. Talep, üyeler tarafından alkışlarla desteklendi.

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Bu talebin sonuna kadar arkasındayız

Perajya'nın sözlerinin ardından Fenerbahçe Başkan Ali Koç da teklifi olumlu bulduğunu belirterek, “Talebin sonuna kadar arkasındayız. Gereken ne ise yapılacak” ifadesini kullandı. Sarı lacivertli kulübün başkanı şunları söyledi: “1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi.

29 Ekim 2023'te değişiklik yapılabilir

Kongre üyelerinden de stadımızın isminin Atatürk Stadı olması yönünde mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir ancak bunun, camianın ekseri kararıyla olması gerekir. Bu arzuyu bütün camia olarak talep edin, gereğini yapalım. Biz bunu 100. yılın en büyük görevi olarak kenara yazdık. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Bu isteği 100’üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023’de hayata geçirelim.”

(Hürriyet)

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