Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava’yı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri, 30 Eylül Pazar günü satışa sunulacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak maçın biletlerinin, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için 30 Eylül Pazar günü satışa çıkarılacağı bildirildi.
FB Kart sahipleri ve Fenercell faturalı abonelerinin 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren temin edebileceği biletlerin genel satışının ise 2 Ekim Salı günü başlayacağı kaydedildi.
Maçın bilet fiyatları ise şöyle:
Fenerium Üst H-I Blok: 130 lira.
Fenerium Alt H Blok: 230 lira.
Fenerium Alt G Blok: 270 lira.
Fenerium ALT F Blok: 325 lira.