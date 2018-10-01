Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen ve Süper Lig'de 14. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe ikinci maçta 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Slovakya ekibi ise grubun ilk maçında Anderlecht'i sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın yayıncısı henüz netleşmedi. Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçında olduğu gibi mücadelenin beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Maça Alman hakem atandı

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman Tobias Welz yönetecek. Welz'in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas

Forvet: Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew

Spartak Trnava'yı yakından tanıyalım

Slovakya Ligi'ndeki tek şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda elde eden Spartak Trnava, Çekoslavakya zamanında ise 5 kez mutlu sona ulaştı. Spartak Trnava, Çekoslavakya döneminde 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Spartak Trnava, bu organizasyonda 1972-1973 ve 1973-1974 sezonlarında da çeyrek final oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez grup aşamasında mücadele edecek Spartak Trnava, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Bosna Hersek'ten Zrinjski ve Polonya'dan Legia Varşova'yı elemesine rağmen, Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı 3. ön eleme turunda geçemedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise Slovenya'dan Ljubljana'yı eleyerek gruplara yükseldi.

Teknik direktörlüğünü 48 yaşındaki Çek çalıştırıcı Radoslav Latal'ın yaptığı kırmızı-siyahlılar, Slovakya Ligi'nde geride kalan 10 hafta sonunda, 8 puanla 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Spartak Trnava tarihlerinde ilk kez birbirine rakip olacak. Fenerbahçe, ayrıca Avrupa kupaları tarihinde de ilk kez bir Slovak temsilcisiyle mücadele edecek.

Kadrosunda Türk asıllı futbolcu Kubilay Yılmaz'ı da bulunduran Spartak Trnava'nın kadrosunda, piyasa değeri 1 milyon avronun üzerinde hiçbir oyuncunun bulunmaması da dikkati çekiyor.

Kırmızı-siyahlılar maçlarını Trnava şehrindeki 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyor.