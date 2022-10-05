Fenerbahçe, şov yaptı!

Fenerbahçe , futbolda haftanın maçı olarak nitelendirilen Beşiktaş derbisinde galip gelemedi ancak Sarı-Lacivertliler, bu hafta başlayan Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 78- 72 yenip, açılışı galibiyetle yaptı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 65-49 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik takımı, bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. Efeler Ligi'nde de Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyesi'ni zor da olsa 3-2 yenip, sezona galibiyetle başladı.