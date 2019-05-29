Fenerbahçe Soucek için yeniden harekete geçti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hem Mehmet Topal hem de Jailson'la ilgili olumsuz raporunun ardından ön libero transferini de gündemine alan Fenerbahçe'de ilk hedef Tomas Soucek...

Sarı-Lacivertli yönetimin scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Çek yıldız için Slavia Prag'la ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Çek kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Slavia Prag'ın 24 yaşındaki Soucek için 8 milyon Euro istediği ifade edildi.

Sarı-Lacivertliler, 2021'e kadar sözleşmesi olan Soucek konusunda Çek kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak.

Kaynak: Takvim