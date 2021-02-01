Fenerbahçe: Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli futbolcusu Jose Sosa'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sosa, zehirlenme şüphesi nedeniyle kadroda yer almıyor. Herhangi bir sakatlığı yok. Durumuna bakılacağı için kadroya alınmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Jose Sosa, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor maçı kafilesinde yer almamıştı.